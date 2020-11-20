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«Есть причины для сохранения брака»: друзья Артема Дзюбы высказались о его разводе с женой

В окружении футболиста прокомментировали появившиеся в Сети слухи о намерении супруги Дзюбы расстаться с ним из-за скандального видео.

«Есть причины для сохранения брака»: друзья Артема Дзюбы высказались о его разводе с женой
Артем Дзюба. Фото: Global Look Press

После того, как интимное видео с участием форварда питерского «Зенита» Артема Дзюбы стало достоянием общественности, в Сети появилась информация о том, что жена футболиста Кристина Дзюба намерена с ним развестись.

Между тем, в окружении пары уверенно заявляют о том, что это всего лишь фейк. Друзья Артема и Кристины утверждают, что этот союз крепок и непоколебим, и вряд ли интимное видео может стать поводом для их разлада.

Доводов в пользу этой версии немало. Супруги уже пережили крупный скандал, разразившийся через два года после свадьбы. Тогда Артема Дзюбу застукали за горячим поцелуем с телеведущей Марией Орзул. Вероятно, в паре тогда кипели страсти. Но очевидно, что выносить сор из избы не в правилах Артема и Кристины.

Кристина Дзюба (на фото слева)
Кристина Дзюба (на фото слева) не ведет соцсетей. Этот снимок разместила в Instagram жена Александра Кокорина Дарья. Фото: instagram.com/dariavalitova/

На этот раз оба также хранят молчание. Но знакомые уверены – Дзюба прощен, семья сохранена.

«Необязательно привязываться к негативному, если есть причины для сохранения брака, — сказала «КП-Петербург» Милана Тюльпанова, экс-супруга футболиста Кержакова. — Я надеюсь, что в его семье сохраняется любовь и понимание».

С мнением Миланы солидарны и семейные психологи. Они считают, что футболисты слишком завидные мужья, чтобы жены так легко расставались с ними по собственной инициативе. Высокие доходы, хорошая физическая форма… А на слабости можно и закрыть глаза.

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