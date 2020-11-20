«Ей нужна была поддержка»: дизайнер Филипп Плейн высказался о своем романе с Яной Рудковской

Продюсер Яна Рудковская однажды призналась, что у нее был роман с всемирно известным модным дизайнером Филиппом Плейном. Девушка подчеркивала, что он за ней ухаживал, приезжал в Москву, она к нему — в Швейцарию. Однако, Плейн не смог вспомнить, кто такая Рудковская, когда у него спросили российские журналисты о романе с блондинкой.

Кутюрье стал героем интервью в проекте «А поговорить?». И одним из первых вопросов, которые ему задала Ирина Шихман, стал роман с Рудковской. И дизайнер решил объяснить, что между ними было и когда.

Познакомился Плейн с Рудковской после победы ее подопечного, Димы Билана, на Евровидении в 2008 году. Модельер вместе с друзьями принял участие в работе над съемками к новому альбому певца.

«Яна — красивая женщина, очень сильная женщина. Очень влиятельная женщина. Вот я ее встретил, я ее хорошенечко узнал. Ну, конечно, можно сказать, что у нас были какие-то там взаимоотношения. Но я бы сформулировал так, что, скорее, мы были просто друзьями», — прокомментировал связь с Рудковской Плейн.

При этом он не исключил, что Рудковской в тот момент нужны были связи со знаменитостями — продюсер разводилась с Виктором Батуриным, и процесс за процессом отстаивала свои права на детей.

«Однозначно это была дружба, потому что ей нужна была поддержка в очень сложный период ее жизни», — отметил Плейн.