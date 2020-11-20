«Любимые и близкие рядом со мной»: дочь Заворотнюк рассказала о кардинальных переменах в жизни

Как отметила Анна, она почти превратилась в сильного духом человека.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram сообщила, что ее жизнь за последний год кардинально изменилась. Ее розовые очки и представления о прекрасном и безмятежном мире разбились в один миг. При этом она отметила, что с каждым днем становится все сильнее.

«В конце концов, главное, что все родные, любимые и близкие люди рядом со мной. Если бы не было их рядом, то сложно даже представить, где была бы сейчас я. Жизнь — очень суровая штука, но надо быть сильным и держать удары судьбы. Это легко сказать, но все-таки это возможно сделать. Всем, кому сейчас нелегко, я хочу пожелать огромного здоровья, счастья, душевного тепла, любви и конечно же силы духа». Анна Заворотнюк

Как добавила Анна Заворотнюк, сегодня работа доставляет ей огромное удовольствие. У нее появился стимул к развитию.

Напомним, что мать девушки Анастасия Заворотнюк борется с тяжелым заболеванием. Уже больше года никто не видел, как выглядит звезда «Моей прекрасной няни».

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