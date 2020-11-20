СМИ: Анастасия Заворотнюк появится на передаче Малахова

Судя по всему, Анастасия Заворотнюк готова рассказать правду о своей борьбе с онкологическим заболеванием. Сообщается, что на днях актриса была замечена в одном из павильонов киностудии имени Горького, где, в частности, снимается популярное ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». Инсайдеры утверждают, что именно известному телеведущему, с которым она давно знакома лично, Анастасия Заворотнюк согласилась поведать историю своей болезни.

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СМИ со ссылкой на сотрудника киностудии рассказал, что Анастасия прибыла на съемки в обстановке полной секретности. Было издано распоряжение никому не покидать своих кабинетов и гримерок в определенный период времени.

«Нас даже попросили выключить смартфоны. Мы сразу все поняли, что приехала Заворотнюк. Увидеть Настю не удалось, но мы рады, что она идет на поправку», — рассказала журналистам издания popcake.tv сотрудница киностудии имени Горького.

Инсайдер добавил, что среди ее коллег уже давно ходят слухи о том, что Анастасия Заворотнюк должна была в ноябре появиться в гостях у Андрея Малахова. Ради своей особенной гостьи телеведущий откажется от привычного формата шоу, на нем не будет ни публики, ни экспертов.

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