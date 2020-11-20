«Выхаркивайте эту боль, выхаркивайте!»: Маковецкий заговорил о магии и колдовстве на похоронах Виктюка

Актер изрядно смутил всех, кто пришел на траурную церемонию.

Актер Сергей Маковецкий несколько смутил присутствующих на траурной церемонии прощания со знаменитым театральным режиссером Романом Виктюком. Причиной стали его слова, произнесенные со сцены о великом мастере. Отметим, что спецкор Teleprogramma.pro ведет прямую-онлайн трансляцию с места событий.

«Вы творили волшебство. Происходила магия, колдовство. Я уверен, что вы сейчас бы выкрикнули: «Не страдайте! Выхаркивайте эту боль, выхаркивайте!» Вы всегда поднимали своих зрителей и артистов в небо». Сергей Маковецкий

Напомним, что Роман Виктюк – известный театральный режиссер и педагог. Он скончался на 85-м году жизни. У звезды был коронавирус. Официальной причиной смерти стала тромбоэмболия.

В 2009 году Роман Виктюк был удостоен звания Народный артист России. У него была огромная армия поклонников. В режиссерском активе мастера было более двухсот спектаклей.

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