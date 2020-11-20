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«Выхаркивайте эту боль, выхаркивайте!»: Маковецкий заговорил о магии и колдовстве на похоронах Виктюка

Актер изрядно смутил всех, кто пришел на траурную церемонию.

«Выхаркивайте эту боль, выхаркивайте!»: Маковецкий заговорил о магии и колдовстве на похоронах Виктюка
Сергей Маковецкий. Фото: Globallookpress.com

Актер Сергей Маковецкий несколько смутил присутствующих на траурной церемонии прощания со знаменитым театральным режиссером Романом Виктюком. Причиной стали его слова, произнесенные со сцены о великом мастере. Отметим, что спецкор Teleprogramma.pro ведет прямую-онлайн трансляцию с места событий.

«Вы творили волшебство. Происходила магия, колдовство. Я уверен, что вы сейчас бы выкрикнули: «Не страдайте! Выхаркивайте эту боль, выхаркивайте!» Вы всегда поднимали своих зрителей и артистов в небо».

Сергей Маковецкий

Напомним, что Роман Виктюк – известный театральный режиссер и педагог. Он скончался на 85-м году жизни. У звезды был коронавирус. Официальной причиной смерти стала тромбоэмболия.

В 2009 году Роман Виктюк был удостоен звания Народный артист России. У него была огромная армия поклонников. В режиссерском активе мастера было более двухсот спектаклей.

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