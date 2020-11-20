Директор Большого театра Владимир Урин: «Роман Виктюк ценил талант других людей»

По его словам, режиссер на все имел свою точку зрения.

Директор Большого театра Владимир Урин на прощании с режиссером Романом Виктюком заявил, что тот не нуждался в представлении.

«Его талант заключался и в том, что он ценил талант других. Ходил на спектакли и имел на все свою точку зрения», — сказал Урин.

Отметим, что спецкор Teleprogramma.pro ведет прямую онлайн-трансляцию с места событий.

«Виктюк — это целое театральное направление. Он собрал лучших актеров. Он создал такую мистическую атмосферу… Ушел очень дорогой для меня человек», — добавил в свою очередь актер Александр Калягин, назвавший Романа Виктюка «мистификатором театра».

Напомним, что Роман Виктюк — известный театральный режиссер и педагог. Он скончался на 85-м году жизни. У звезды был коронавирус. Официальной причиной смерти стала тромбоэмболия. В 2009 году Роман Виктюк был удостоен звания народного артиста России. У него была огромная армия поклонников. В режиссерском активе мастера было более двухсот спектаклей.

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