В Москве началось прощание с режиссером Романом Виктюком

В московском театре Романа Виктюка началось прощание с выдающимся режиссером. Спецкор портала Teleprogramma.pro ведет прямую онлайн-трансляцию с места событий.

К зданию в назначенный час стали подходить жители столицы, почитатели таланта Романа Виктюка. У многих из них в руках цветы. Люди все в масках. Коронавирус в России продолжает бить все рекорды по числу зараженных, поэтому люди предпочитают зря не рисковать.

Отметим, что после траурной церемонии прощания тело Романа Виктюка увезут в украинский город Львов. Именно там в далеком 1936 году он появился на свет.

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Напомним, что Роман Виктюк – известный театральный режиссер и педагог. Он скончался на 85-м году жизни. У звезды был коронавирус. Официальной причиной смерти стала тромбоэмболия. В 2009 году Роман Виктюк был удостоен звания Народный артист России. У него была огромная армия поклонников. В режиссерском активе мастера было более двухсот спектаклей.

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