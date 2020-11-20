Двусторонняя пневмония: Елена Ксенофонтова попала в больницу в тяжелом состоянии

Актриса на протяжении двух недель лечилась дома, но ей стало хуже.

Актриса Елена Ксенофонтова в Instagram сообщила, что ее состояние здоровья за последнее время заметно ухудшилось. Звезду пришлось в срочном порядке госпитализировать. На протяжении двух недель она лечилась дома, но такой метод восстановления оказался неэффективным. У нее сильно поражены легкие — на тридцать процентов. Дышать она может только с помощью кислородной маски.

Как отметила актриса, ей поставлен диагноз двусторонняя пневмония. Анализ на коронавирус был отрицательным, но сама она не сомневается, что подхватила именно эту коварную инфекцию.

«За мной смотрят очень хорошие врачи. Одышка небольшая. За эти две недели прошла несколько стадий: тяжелейшие спазмы в мышцах, боли в грудной клетке, в костях, был кашель, который мог не останавливаться часами до рвоты».

Елена Ксенофонтова

Елена Ксенофонтова также извинилась перед жителями Казани. В столице Татарстана должен был состояться ее творческий вечер. К сожалению, его пришлось перенести на неопределенный срок.

Добавим, что в России диагноз «коронавирус» был поставлен с начала пандемии уже более двум миллионам человек.

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