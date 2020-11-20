Высоцкая показала дом-терем на Рублевке из калиброванной сосны, где живет с Кончаловским

Актриса Юлия Высоцкая в Instagram показала шикарный дом-терем на Рублевке из калиброванной сосны, в котором она уже много лет живет со своим мужем режиссером Андреем Кончаловским. Отметим, что рядом находится не менее шикарная усадьба режиссера Никиты Михалкова.

В доме у звезд много антикварной мебели и элементов декора. Кругом стоят дорогие терракотовые вазы. Режиссер в свое время привозил их из Италии. В Европе у звезд также есть особняк в Тоскане, но сейчас из-за пандемии они пока обосновались в России и в Европу не стремятся.

Также в доме у звезд имеются трехсотлетние стулья, кровать из карельской березы. Это все перешло по наследству от деда Петра Кончаловского. В доме есть библиотека, кабинет и спортивный зал. На цокольном этаже расположилась кухня. Именно здесь Юлия Высоцкая снимает свою популярную программу «Едим дома», сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Высоцкая и Кончаловский уже давно вместе, несмотря на большую разницу в возрасте. Они даже несколько лет назад обвенчались. У пары двое детей — сын Петр и дочь Маша.

Смотрите также: