«В Голливуде это развито»: Гогунский вслед за Миллером призвал открыть в вузах курсы по постельным сценам

Актер Виталий Гогунский в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro поддержал своего коллегу Дмитрия Миллера, который ранее заявил, что при театральных вузах необходимо открывать курсы по постельным сценам.

«Этот вопрос нельзя откладывать в долгий ящик. Надо срочно им заняться. Если есть фильмы с постельными сценами, то, наверное, нужны и курсы. В Голливуде вот наверняка такое преподают. Я, кстати, вспомнил фильм «Знакомьтесь, Джо Блэк» с Брэдом Питтом и Клэр Форлани в главных ролях. У нее с Питтом получилась прекрасная постельная сцена. В Голливуде это давно развито. А у нас просто не было в стране секса, поэтому не научились подобное играть». Виталий Гогунский

Ранее Дмитрий Миллер заявил, что такие курсы помогли бы актерам быть более осведомленными. Они бы уже не тушевались во время съемок художественных фильмов.

Как сказал актер, у него самого до сих есть некоторый барьер во время игры интимных сцен. При том, что он уже достаточно опытен в этих делах. По его мнению, в непростые моменты, как игра в постельной сцене, на помощь часто приходит юмор и человеческие отношения.

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