«Готовимся к отпуску»: Анастасия Шубская похвасталась сланцами Hermes за 50 тысяч рублей

Анастасия Шубская счастлива в браке с Александром Овечкиным. В 2017 году они организовали пышную свадьбу, на которой присутствовали все сливки высшего общества. Тогда хоккеиста поздравил с радостным событием даже президент страны Владимир Путин по телефону. Спортсмен с супругой обычно большую часть времени проводят в США, где тренируется Александр, но недавно они вернулись в Москву.

Несколько дней назад пара закатила торжество в честь дня рождения Шубской. Девушке исполнилось 27 лет, она решила достойно отметить это событие. На вечеринке гости были в вечерних нарядах, а выступали перед публикой Любовь Успенская, Сергей Шнуров, Zivert и другие известные исполнители. Именинница в черном платье в пол с мерцающим эффектом и перьями очаровала гостей. Она выглядела очень элегантно, но это не помешало девушке протанцевать весь вечер.

А теперь Анастасия похвасталась подарками. Она распаковала коробку, в которой обнаружила сланцы Hermes золотого оттенка из телячьей кожи с металлическим отливом и культовым вырезом «Н». Стоит такая пара 630 долларов, что в рублях составляет почти 50 тысяч рублей. Также в подарок ей подарили кармашек для паспортов.

«Ребята нашли размер мой этих шлепок. Спасибо большое! Спасибо за подарок, очень приятно. Вот уже вложила наши паспорта. Готовимся к отпуску», — похвасталась девушка.

Напомним, что недавно она стала мамой во второй раз. У пары подрастает двухлетний сын Сергей. А в мае этого года на свет появился еще один наследник хоккеиста — Илья.

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