«Была вся в делах и мыслях»: Алсу объяснила, почему на время уходила из соцсетей

Певица Алсу в Instagram объяснила, почему больше недели не появлялась в социальных сетях. Надо сказать, что некоторые фанаты забеспокоились, все ли в порядке со звездой. Она попросила на нее не обижаться за отсутствие. С ней, к счастью, все нормально.

«Дорогие мои! Извините, что немного пропала с радаров! Была вся в делах и мыслях. Рада сообщить вам, что завершила работу над новым альбомом и над его оформлением!» Алсу

Как отметила исполнительница, она рада представить свою новую песню «Вольтер» на суд любимых поклонников. По ее словам, герои, которые представлены в песне, являются парой и в реальной жизни. Также звезда отметила, что люди должны любить и беречь друг друга. Тогда все у них будет прекрасно в этой непростой жизни.

Напомним, что Алсу — счастливая многодетная мама. В 2006 году она вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова. У пары трое детей. Дочери — Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль. Он появился на свет в 2016 году в одной из израильских клиник. Любопытно, что журналисты постоянно разводят Алсу с мужем. Впрочем, у пары, судя по всему, все прекрасно в отношениях, и они счастливы вдвоем.

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