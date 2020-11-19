«Бодрое утро»: Горбань в шелковом платье устроила домашние танцы с Нагиевым

Актриса поделилась редкими кадрами, на которых проводит время со своим экранным «мужем».

Мария Горбань в этом году много путешествовала. Она успела побывать с семьей на Мальдивах, а также загорала в Ялте. Каждый раз актриса удивляла поклонников красочными снимками. Компанию ей составлял муж Кирилл Зоткин, а также дочка девушки от первого брака Стефания. Поклонники восхищаются красотой 33-летней звезды сериала «Кухня», где, к слову, ее экранного «мужа» играл Дмитрий Нагиев.

больше по теме Горбань в белом платье устроила романтическую фотосессию с мужем на побережье Актриса решила порадовать фанатов красочными кадрами, на которых позирует с возлюбленным.

Не так давно Мария вернулась домой. Первым делом она обновила гардероб, закупив теплые вещи. Теперь актриса постепенно возвращается к прежней жизни. На светских мероприятиях она пока не появлялась, но накануне к ней в гости заглянули знаменитости. Девушка увиделась с Дмитрием Нагиевым, а также Леонидом Ярмольником и другими известными персонами. Горбань облачилась в шелковое платье жемчужного цвета и терракотовый мешковатый джемпер.

Дружная компания устроила домашние танцы под музыку. При этом Нагиев облачился во все черное и скрестил руки на груди.

«Бодрое утро», — написала актриса.

Поклонники догадались, что они либо снимаются в рекламе, либо решили сделать ролик для «ТикТока». Многим их идея понравилась. Еще больше фанаты были рады видеть Марию и Дмитрия вместе. «Какие вы модные», — подметила Надежда Сысоева. «Дмитрий Нагиев как всегда крут», «Леонид Исаакович, так забавно вступает. Очень позитивный человек», «Дмитрий как всегда, неприступен», «Ты не ты, если нет Нагиева в кадре», «Неплохой составчик», — прокомментировали пост подписчики.

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