«Уже назначили дату»: Подольская рассказала, когда будет крестить малыша Ванечку

Певица Наталья Подольская почти месяц наслаждается времяпровождением с долгожданным малышом — 22 октября она подарила мужу, Владимиру Преснякову – младшему, второго сына. Малька назвали Иваном.

Подольская с мужем с первой минуты не стали скрывать личико малыша. Но и не стремятся показывать его часто. Вообще у Подольской на этот счет свое мнение.

«Я считаю, что сначала нужно крестить малыша, а это традиционно происходит на 40-й день. Мы обязательно собираемся это сделать, уже назначили дату», — рассказала молодая мама в интервью Woman Journal.

Наталья Подольская отмечает, что материнство во второй раз совсем не похоже на первое. Это – другие эмоции, другое понимание обстоятельств, себя и своего положения. Кроме того, ситуацию с пандемией она назвала благоприятной для себя — работы нет, а значит ничто не отвлекает ее от общения с малышом.

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