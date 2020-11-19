Светский раут: Алина Кабаева в серебристом платье с пайетками вышла в свет с Ириной Винер

На фанатской страничке известного тренера по художественной гимнастике Ирины Винер в сторис Instagram появился редкий кадр, на котором она запечатлена в обществе олимпийской чемпионки игр 2004 года в греческих Афинах Алины Кабаевой. Судя по всему, две выдающиеся личности находятся на каком-то официальном мероприятии.

Напомним, что Алина Кабаева родилась и выросла в Ташкенте. Там же она впервые пошла в спортивную секцию. Когда Алине было 11 лет, то вместе с мамой она переехала в Москву.

С 1995 года Алина Кабаева тренировалась у Ирины Винер. Еще через год стала членом сборной России по художественной гимнастике.

Интересно, что на Олимпиаде в австралийском Сиднее Кабаева считалась абсолютной фавориткой. Она допустила грубую ошибку в упражнениях с обручем и осталась только третьей. Спустя четыре года, спортсменка смогла реабилитироваться за относительную неудачу. Добавим, что о личной жизни именитой чемпионки нет никакой официальной информации.

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