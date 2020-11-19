«Это просто мракобес»: Отар Кушанашвили нелестно высказался о Прохоре Шаляпине

Телеведущий Отар Кушанашвили во время YouTube-шоу «Что было дальше?» нелестно отозвался о музыканте Прохоре Шаляпине.

Разговор в студии у гостей зашел об актере Гоше Куценко. Тот, как во всяком случае утверждали присутствующие, спал какое-то время со старой замужней женщиной, к которой неожиданно явился муж-бандит. Гости студии не удержались от сравнения Гоши Куценко с известным любителем пожилых дам музыкантом Прохором Шаляпиным.

«Это просто мракобес. Он уже на Ваганьковском», — бросил фразу Отар Кушанашвили, чем вызвал смех у всех гостей студии. Отар Кушанашвили

Напомним, что Прохор Шаляпин какое-то время был женат на пожилой бизнес-леди Ларисе Копенкиной. Он познакомился с женщиной во время отдыха на Ямайке. Между ними вспыхнули чувства. Правда, долго этот брак не продлился. После у певца был роман с Виталиной Цымбалюк-Романовской, бывшей женой актера Армена Джигарханяна.

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