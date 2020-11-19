«Старорусское, древнее, героическое»: Подольская объяснила, почему назвала сына Иваном

В нынешнее время многие звездные родители стремятся назвать своих детей по-особенному. Чтобы имя было ярким, обязательно уникальным и запоминающимся. В октябре 38-летняя певица Наталья Подольская стала мамой во второй раз. На свет родился еще один сын, которого они с мужем Владимиром Пресняковым – младшим назвали Иваном. И певица объяснила, почему:

«Для меня всегда было важно, чтобы имена моих детей были христианскими. Мы верующие, ходим в храм, — объяснила звезда сайту Woman Journal. И отметила: «Это был главный принцип, которым мы руководствовались при выборе имени. Ну и чтобы нам нравилось. Имя Иван старорусское, древнее, героическое».

При этом Подольская призналась, что герои всех русских сказок Иваны лишь на первый взгляд кажутся простыми. На самом деле, носители этого имени – мудрые герои. А своего новорожденного Наталья, пока он совсем кроха, называет Ванилькой.

Напомним, что у Подольской и Преснякова есть старший сын Артемий. Ему в этом году исполнилось четыре годика. Кроме того, музыкант – трижды отец – в первом браке с Кристиной Орбакайте у него есть 29-летний сын Никита.

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