«Он до какого-то момента скрывал бешенство»: бывшая жена Дидюли обвинила музыканта в избиении

Бывшая жена музыканта-виртуоза Валерия Дидюли — Евгения Костенникова — в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что экс-супруг напал на нее с кулаками.

«Он до какого-то момента скрывал бешенство. Мужик не пережил, что жена подала на развод, вышла из рабства. Я открыла школу вокала, записываю песни и клипы. Пока мог — он держался. Мы легли с дочкой спать, он пришел и начал выкидывать вещи на лестницу. Кричал: «Пошла вон из дома». Потом он стал выкидывать вещи в окно». Евгения Костенникова

Как сказала Евгения, у нее до сих пор лопатка болит после удара музыканта. «Он забрал мой телефон. Я пыталась все заснять на камеру. У него какие-то магнитные бури, видимо. Он две недели до этого меня игнорировал. Мы уже давно, как в общежитии живем. Он не платит деньги. Я ничего не прошу у него. Все сама оплачиваю. Может он был под чем-то. Спрашивала, что он пил, но он не говорит. Может новая пассия спровоцировала его на такой поступок? Я могу, что угодно предполагать. Для меня это все стало неожиданным. Я сейчас буду с адвокатом обсуждать все это», — сказала Евгения.

Напомним, что недавно супруги Дидюли развелись. По словам Евгении, муж ей постоянно изменял. В этом браке родилась дочь Арина. Ребенку сейчас семь лет.

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