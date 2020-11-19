«Благодаря родителям»: 20-летняя Стеша Маликова рассказала, откуда у нее деньги на бизнес

Дочь Дмитрия Маликова и Елены Изаксон, 20-летняя Стефания, в этом году осуществила свою давнюю мечту. Девушка, которая обожает моду, запустила производство собственной линейки женской одежды. Она смогла это сделать при помощи подруг-одногруппниц нынешней весной. И сейчас ее коллекции пользуются большой популярностью среди юных модниц.

Отвечая на вопросы своих подписчиков в Instagram, дочка Маликова отметила, что прибыли ее увлечение пока не приносит. Сейчас все средства, которые она получает в качестве дохода, она снова вкладывает в дело.

А вот откуда Стеша взяла деньги на развитие своего бизнеса, она рассказала подробно:

«Исключительно свои, — подчеркивает девушка. и объясняет: «Мой проект самобытный. С 16 лет зарабатываю с рекламных контрактов. Это благодаря родителям, конечно же».

Напомним, кроме Стефании, у Дмитрия Маликова и Елены Изаксон есть двухлетний сынок Марк. Его звездной паре помогла родить суррогатная мама.