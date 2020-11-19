«Не потеряйте гроб по пути в Орехово-Зуево!»: Сухоруков рассказал о своих будущих похоронах

Актер Виктор Сухоруков, которому сейчас 69 лет, заявил, что хочет быть похороненным в будущем на своей малой родине – в Орехово-Зуево. При этом ему совершенно без разницы, кто и как будет с ним прощаться.

«Не потеряйте гроб по пути в Орехово-Зуево! Там похоронены мои родители, брат, крестные, поэтому и сам хочу быть рядом с ними. С городским руководством договорился – обещали мне участок земли выделить».

Виктор Сухоруков

Как отметил Виктор Сухоруков, он против, чтобы в театре ставили гроб с ним на сцену. По его мнению, сцена – это игра, праздник, развлечение, а не прощание. Если гроб поставят в коридоре и фойе, то, как сказал Сухоруков, это будет честнее. Как добавил актер, почему-то гробы с артистами цирка не ставят на арене, а у людей его профессии это случается повсеместно, сообщает портал dni.ru.

Напомним, что Виктор Сухоруков прославился после ролей в картинах «Брат» и «Брат-2». После этого он получил всероссийскую известность и стал узнаваем буквально на каждом углу.

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