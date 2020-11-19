Цымбалюк-Романовская привела слова Радзинского в доказательство, что Джигарханяна не пускали к телефону

Ранее пианистка сама не раз подчеркивала, что ей не давали объясниться с бывшим мужем.

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в Instagram опубликовала запись беседы с писателем и драматургом Эдвардом Радзинским. В ней он подчеркивает, что в свое время не мог дозвониться до давнего друга и товарища народного артиста СССР Армена Джигарханяна.

«Последние годы мы часто встречались. Это было до той трагедии, которая с ним произошла. О которой я сейчас не хочу говорить. Но с тех пор я много раз пытался до него дозвониться. Но к телефону его не звали. Это, наверное, самое печальное, что у меня произошло». Эдвард Радзинский

Ранее Цымбалюк-Романовская не раз подчеркивала, что делала попытки связаться с бывшим мужем. Однако родные Армена Джигарханяна были резко против этого.

Напомним, что Армен Джигарханян умер в возрасте 85 лет. Он был похоронен рядом с могилой дочери на Ваганьковском кладбище. Проститься со звездой советского кино пришли сотни человек.

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