«Надо создавать людям настроение»: Милявская отказалась байкотировать новогодние «огоньки»

Певица попросила не сердиться на своих коллег, которым тяжело приходится во время пандемии без заработка. При этом она не согласилась с мнением Валерия Меладзе.

В 2020 году произошло много неприятных ситуаций: глобальной проблемой во всем мире стала пандемия коронавируса.

Елена Воробей пожаловалась на бедственное положение артистов и попросила у государства денежных выплат на еду и коммунальные услуги. А Валерий Меладзе был так раздосадован новыми мерами, что предложил коллегам байкотировать новогодние «огоньки» и не участвовать в них, чтобы праздника не было. Владимир Винокур тоже возмущен ситуацией, в которой оказались артисты. При этом он не согласился с мнением Меладзе. Высказалась на эту тему и Лолита Милявская, которая на днях отметила день рождения.

«Дорогие мои, всем сейчас не очень сладко. Еще и осень ранней темнотой придавливает. Но, если мы начнем источать агрессию, она нас не покинет.⁣⁣ Посмотрите, что в мире творится. Ощущение, что все ищут войны и плохих новостей…⁣» — написала она в соцсети.

«Вы пожалуйста, на моих коллег не серчайте. Не пишите им гадости. Вы пожалуйста их услышьте. Они говорят не о себе. Я сейчас не о топовых артистах, которым есть на что жить. И даст Бог, так и будет. А я о тех людях, которые не являются топовыми, которые обслуживают разные концертные программы. И тут единственное, с чем я не согласна с Валерием Меладзе, хотя его выступления не видела, но лента принесла, что надо байкотировать «огоньки». Я честно скажу, на «огоньки» я ходить не хотела, но в этом году я поняла, что надо создавать людям настроение и у каждого свой зритель», — пояснила певица.

Лолита отметила, что у людей в возрасте свои любые исполнители, а у молодежи свои. При этом она подчеркнула, что может какие-то песни не лучшего качества, но оставлять людей без праздника в такие сложные времена не стоит. Многие поклонники с ней согласились. «Лолита, как всегда оптимист. Не смотря ни на что», «А что разве выступления на Новогодних праздниках не оплачивают, зачем же вы хотите их байкотировать Не понятно», «Очень верно сказано, в общем, как и всегда. Спасибо вам за позитив», — прокомментировали пост подписчики. Милявская ответила одному из них. «Не оплачивают, артисты зарабатывают, когда билеты продают в кассах», — дала разъяснение звезда.

Смотрите также: