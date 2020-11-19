«Кто-то приложил к этому руку»: Панкратов-Черный уверен, что Дрожжину и Цивина подставили

Актер в беседе с порталом Teleprogramma.pro вступился за пару и назвал тех, кто возможно приложил руку к тому, чтобы присвоить имущество Алексея Баталова.

В 2017 году ушел из жизни Алексей Баталов. У него осталась большая семья. От первого брака у артиста есть дочка Надежда и внучка Екатерина. Вдовой актера стала Гитана Леонтенко, которая воспитывает дочку Гитану-Марию, страдающую ДЦП. Несмотря на то, что с момента смерти актера прошло три года, до сих пор не утихают споры из-за наследства. В этой истории оказались замешаны друзья именитого артиста Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин.

Теперь супругов обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Дело в том, что вдова Баталова заявляет, что они украли у нее большие суммы денег и переписали на себя ее квартиру. Сама Цивина утверждает, что много раз помогала семье Баталовых и возила дочку актера Гитану-Марию в Италию. По словам женщины, это Леонтенко предложила заключить с ней договор пожизненной ренты, так как боялась, что квартира достанется старшей дочери Баталова.

Многие звезды оказались знакомы с Дрожжиной и Цивиным. Светлана Светличная назвала их липучими и не стала скрывать, что пара хотела втереться к ней в доверие. А вот Александр Панкратов-Черный в беседе с порталом Teleprogramma.pro заявил, что эти люди всегда готовы прийти на помощь. Более того, если бы у актера не было наследника, он бы доверил и свою квартиру этой паре. Артист удивлен тем, что Гитана ополчилась против своих бывших друзей и подозревает, что ее могли ввести в заблуждение или просто подставить.

«Кто-то приложил к этому руку. Наташа состоит в Гильдии актеров. И я не знаю больше никого, кроме нее, кто бы занимался в этой организации благотворительностью. Она всегда приглашала меня, Гошу Куценко в госпиталь Бурденко, где мы давали концерты и развлекали раненых бойцов», — пояснил он.

Панкратов-Черный вспомнил, как Баталов остался без работы и сильно переживал из-за этого. Актер не знал, хватит ли ему денег на пропитание. Самого Панкратова-Черного настораживает факт, что у семьи Баталовых появился новый адвокат Татьяна Кириенко. По его словам, молодая дама не похожа на профессионального юриста. Узнать, что еще актер думает о сложившейся ситуации, можно в большой колонке портала Teleprogramma.pro.

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