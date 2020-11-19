Кристина Орбакайте вышла из проекта по строительству Театра песни Аллы Пугачевой в Санкт-Петербурге

Скорее всего, здание в форме бриллианта так и не будет построено.

Певица Кристина Орбакайте вышла из проекта по строительству Театра песни Аллы Пугачевой на Васильевском острове Санкт-Петербурга.

Отметим, что семейству Примадонны до недавнего времени принадлежали 49 процентов доли будущего театра. Основным пакетом владел бизнесмен и миллиардер Евгений Финкельштейн. Именно этот человек много лет назад пообещал найти деньги на строительство величественного здания, но слово, как теперь выясняется, сдержать не смог.

В свое время Пугачева передала свою долю дочери. Теперь после выхода из сделки Орбакайте Финкельштейн стал полноправным хозяином предприятия. Ему принадлежат все сто процентов акций так и не построенного здания.

Напомним, что проект оценивали в свое время в 400 миллионов долларов. Должно было быть построено 70-метровое здание в форме бриллианта. Бизнесмен, кстати, только на аренду территории вложил 47 миллионов рублей. Через суд он смог выбить от властей города чуть больше миллиона рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

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