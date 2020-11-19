Было весело: Виторган не сдержал эмоций, увидев Собчак в костюме осла

Ксения Собчак и Максим Виторган развелись в прошлом году. Но общего сына Платона продолжают воспитывать вместе, несмотря ни на что. Накануне мальчику исполнилось четыре годика. И чтобы поздравить именинника, мама решила устроить ему сказочный сюрприз – нарядилась в костюм персонажа из мультика «Бременские музыканты» — Осла.

Видеоролик, на котором она позирует с сыном, Ксения Собчак разместила у себя в Instagram. Домашним оператором стал ее бывший муж Максим Виторган, который в ходе съемки просто не смог сдерживать смех. В какой-то момент у него чуть ли не случилась истерика – так его позабавила переодетая бывшая, которая в костюме Осла учит малыша игре на укулеле.

Сама Собчак решила подшутить и написала под видео: «Аниматоры, бойтесь», имея в виду свой костюмированный успех. В комментариях посыпались комплименты:

«Костюм бомба», «Ксюша троллит хейтеров», «Принимаете заказы на выездные празднования?», «Ксюша, самоиронии вам не занимать», «Ксения — вам очень идет, такая настоящая здесь», «Шедевр», «Боже, Ксения, вы прелесть, это так мило смотреть, правда», — пишут фолловеры.

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