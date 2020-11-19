Разин готов отдать бесплатно песни «Ласкового мая» Шатунову

Как отметил продюсер, исполнитель должен просто лично обратиться к нему.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил в Instagram, что готов на безвозмездной основе отдать песни музыкального коллектива для исполнения бывшему солисту Юрию Шатунову. По его словам, никто из правообладателей не настроен против певца, как тот почему-то думает.

Как считает Разин, Шатунова подставил его директор Кудряшов, который, как он выразился, безграмотно распоряжается его творчеством. Также виноваты юристы, которые оказывают давление на представителей краевых судов.

«Я в очередной раз предлагаю ему безвозмездно получить права на исполнение наших песен. Поэтому, чем быстрее Юра обратится к нам, тем лучше будет для него. Пока пройдут эти суды, Юра поймет, что эта банда завела его не в ту сторону».

Андрей Разин

Ранее апелляционный суд отклонил иск Шатунова, в котором он просил признать незаконным лицензионный договор, на основании которого компания «Честная музыка» запрещает артисту исполнять песни группы.

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