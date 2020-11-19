Нужные аксессуары: как преобразить унылый гардероб деталями, объяснила Хромченко

На «Модном приговоре» в очередной раз подняли проблему одежды для полных. Корпулентным женщинам действительно не просто подобрать красивый гардероб, который бы выгодно показывал фигуру, но это возможно.

Эвелина Хромченко заметила, что в погоне за стройностью (пусть и визуальной), женщины часто составляют гардеробы исключительно из темных тонов. Однако это ошибка, даже черный монохром может быть интересным, если поиграть с разными фактурами тканей, интересными деталями, выбрав нетривиальные модели и дизайнерские решения. Ведущая модного шоу также нелестно высказалась о комплекте, который создал «народный стилист» для пышнотелой героини проекта.

«Я думаю, что «народный стилист» пошел на поводу у объема, а этому нельзя поддаваться, потому что объем немедленно диктует какие-то темные оттенки. Но у темных решений тоже есть цветовая палитра, и эта цветовая палитра очень активно в моде. Этот комплект не дотянут: он очень матовый, очень темный и не имеет никакой формы», — высказалась ведущая.

Она посоветовала разбавлять такие скучноватые комбинации яркими шарфами, сумками, шляпами, перчатками или обувью.

«Все, что никак с точки зрения размера не должно вас озаботить, должно иметь альтернативный цвет. Почему нет?» — сказала Хромченко.

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