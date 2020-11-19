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«Делают меня счастливой»: Гузеева впервые показала невестку на снимке с дочкой

Ведущая очень симпатизирует жене своего сына Анне.

«Делают меня счастливой»: Гузеева впервые показала невестку на снимке с дочкой
Лариса Гузеева. Кадр из программы "Давай поженимся!"

Лариса Гузеева – мама двоих наследников. У нее есть 28-летний сын Георгий от второго брака с грузинским редактором Кахой Толордава, а также 20-летняя дочь Ольга от третьего мужа ресторатора Игоря Бухарова.

Свою дочь актриса нередко показывает в личном блоге, гордясь ее привлекательной внешностью и артистизмом. Тем не менее, Бухарова не собирается идти по стопам мамы и учится в вузе на филологическом. По словам Ольги, она слишком не уверенна в себе, чтобы заниматься актерской профессией.

А вот свою невестку Анну Лариса Гузеева и вовсе показала в личном блоге впервые. Как оказалось, и ведущая «Давай поженимся!», и ее наследница очень тепло относятся к девушке.

«Те, кто делают меня счастливой. Дочь Леля и дочь Аня», — прокомментировала звезда обнародованные кадры.

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