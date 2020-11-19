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«Она социальное явление, но не более того»: Прохор Шаляпин высказался об Ольге Бузовой

Как отметил музыкант, для звезд первой величины исполнительница никогда не будет серьезной угрозой.

«Она социальное явление, но не более того»: Прохор Шаляпин высказался об Ольге Бузовой
Прохор Шаляпин. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Прохор Шаляпин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что певица и телеведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова не представляет серьезной угрозы для звезд первой величины. Со сцены она их подвинуть при всем желании не сможет.

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: Globallookpress.com

«Бузова? Ну, кому она угроза. Понятно, что она никогда не будет угрозой ни для кого из главных звезд эстрады. Она социальное явление, но не более того. У нее нет фундаментальных музыкальных знаний. Таланта нет. Да она это и сама прекрасно понимает».

Прохор Шаляпин

Как добавил Прохор Шаляпин, Ольга Бузова просто целеустремленная, уверенная в себе, «наглая в чем-то» девушка. «Трудоспособная, хорошая девочка. С этим никто не спорит. Но таланта нет. Это факт. В Гнесинскую академию, или даже училище ее бы не взяли ни на какое отделение», — заявил певец.

Ольга Бузова получила известность благодаря проекту «Дом-2». Сегодня она одна из самых ярких звезд на отечественной эстраде с огромной армией поклонников.

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