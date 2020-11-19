«Она социальное явление, но не более того»: Прохор Шаляпин высказался об Ольге Бузовой

Как отметил музыкант, для звезд первой величины исполнительница никогда не будет серьезной угрозой.

Музыкант Прохор Шаляпин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что певица и телеведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова не представляет серьезной угрозы для звезд первой величины. Со сцены она их подвинуть при всем желании не сможет.

«Бузова? Ну, кому она угроза. Понятно, что она никогда не будет угрозой ни для кого из главных звезд эстрады. Она социальное явление, но не более того. У нее нет фундаментальных музыкальных знаний. Таланта нет. Да она это и сама прекрасно понимает». Прохор Шаляпин

Как добавил Прохор Шаляпин, Ольга Бузова просто целеустремленная, уверенная в себе, «наглая в чем-то» девушка. «Трудоспособная, хорошая девочка. С этим никто не спорит. Но таланта нет. Это факт. В Гнесинскую академию, или даже училище ее бы не взяли ни на какое отделение», — заявил певец.

Ольга Бузова получила известность благодаря проекту «Дом-2». Сегодня она одна из самых ярких звезд на отечественной эстраде с огромной армией поклонников.

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