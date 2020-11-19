«А что такое скорбь?»: Штурм поделилась фото радостного вдовца Легкоступовой в окружении девиц

Певица Наталья Штурм в Instagram опубликовала снимок вдовца певицы Валентины Легкоступовой яхтсмена Анатолия Фирсова в окружении двух девиц. На кадре он обнимается с девушками и выглядит самым счастливым человеком на свете.

«Как быстро лечат душевные «раны» скорбящие вдовцы? В день, когда ушла Валя ее муж бодро прыгал возле телевизионного фургончика, а при слове мотор бросился наземь «убитый горем». Не прошло и двух месяцев вдовец в ночном клубе с явным удовольствием лапает за задницы девиц. Скажите мне ребята — а что такое скорбь? Есть вообще мозги у Этого? И что случилось с Валей, что она пошла замуж за бездушного прагматика?» Наталья Штурм

«В голове не укладывается», «Женщины такие странные», Гендерное неравенство, усталость от одиночества и итог такие псевдомужья, которые тебя сживают со свету», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Валентина Легкоступова получила травмы, упав в ванной комнате и сильно ударившись головой. Она умерла через несколько дней в больнице. Звезде советской эстрады было всего 54 года.

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