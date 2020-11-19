Как живут и чем занимаются родственники Эльдара Рязанова
Видео
Доплаты за заслуги и стаж: какие пенсии получают российские звезды
Видео

«А что такое скорбь?»: Штурм поделилась фото радостного вдовца Легкоступовой в окружении девиц

Как отметила певица, мужчина самый настоящий бездушный прагматик.

«А что такое скорбь?»: Штурм поделилась фото радостного вдовца Легкоступовой в окружении девиц
Наталья Штурм. Фото: Globallookpress.com

Певица Наталья Штурм в Instagram опубликовала снимок вдовца певицы Валентины Легкоступовой яхтсмена Анатолия Фирсова в окружении двух девиц. На кадре он обнимается с девушками и выглядит самым счастливым человеком на свете.

«Как быстро лечат душевные «раны» скорбящие вдовцы? В день, когда ушла Валя ее муж бодро прыгал возле телевизионного фургончика, а при слове мотор бросился наземь «убитый горем». Не прошло и двух месяцев вдовец в ночном клубе с явным удовольствием лапает за задницы девиц. Скажите мне ребята — а что такое скорбь? Есть вообще мозги у Этого? И что случилось с Валей, что она пошла замуж за бездушного прагматика?»

Наталья Штурм

«В голове не укладывается», «Женщины такие странные», Гендерное неравенство, усталость от одиночества и итог такие псевдомужья, которые тебя сживают со свету», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Валентина Легкоступова получила травмы, упав в ванной комнате и сильно ударившись головой. Она умерла через несколько дней в больнице. Звезде советской эстрады было всего 54 года.

Смотрите также:

Тэги

Анатолий ФирсовВалентина ЛегкоступоваВалентина Легкоступова последние новостиНаталья ШтурмНаталья Штурм последние новости