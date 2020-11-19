«Совершил очень крупную покупку»: сын Валерии похвастался новой иномаркой

В начале ноября младший сын певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина Арсений отметил свое 22-летие. Парень занимается бизнесом и давно подчеркивает, что не зависит материально от знаменитых родителей. И в свой праздник он решил исполнить свою давнюю мечту.

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Арсений до последнего момента держал в секрете свое приобретение. Лишь подчеркнул: «Совершил очень крупную покупку». И когда настало время забирать подарок из салона, рассекретил – он приобрел новенький Maybach.

«Наткнулся на переписку со своим другом 2017 года, где я ему заявил, что у меня по-любому будет несколько тачек, и одна из тачек будет Maybach с водилой или Rolls-Royce», — рассказал наследник эстрадной дивы.

Арсений Шульгин этим летом женился на своей девушке, с которой встречался год. Она его ровесница, и сейчас пара готовится впервые стать родителями.

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