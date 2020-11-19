Людмила Поргина сломала пять пальцев на ногах, катаясь на водном аттракционе в Абу-Даби

Как отметила актриса, ей в одной из московских клиник установили специальные пластины.

Актриса Людмила Поргина сообщила, что сломала пять пальцев на ногах во время катания на водном аттракционе в Абу-Даби. После возвращения в Россию ей была сделана операция. Врачи установили специальные пластины. Как заметила вдова Николая Караченцова, получить заряд адреналина ее уговорили внуки и она, к сожалению, их послушала.

«Операция прошла успешно, но болевые ощущения еще есть. Мне надо ходить в специальной обуви, чтобы пальцы срослись, как нужно. Ничего страшного: можно немного перетерпеть, а дальше буду бегать!»

Людмила Поргина

Как добавила звезда, сидеть дома в России в ближайшее время она не планирует. В планах хорошо отдохнуть в Турции, а затем в Объединенных Арабских Эмиратах. По словам Поргиной, при жизни мужа она по полгода жила за границей и безумно радовалась такой жизни, сообщает «Собеседник».

Напомним, что в мире шоу-бизнеса Людмилу Поргину нередко называют «веселой вдовой». На поминках по мужу несколько лет назад она призвала всех веселиться. По ее словам, именно так хотел ее покойный супруг.

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