«Сына пристроил! Включил связи»: Садальский высказался после слов Боярского о «бедных» артистах

Как отметил актер, люди его профессии не имеют права жаловаться на безденежье.

Актер Станислав Садальский в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что артисты в период пандемии не имеют права жаловаться на безденежье. По его словам, многим людям сейчас приходится намного сложнее.

«Боярский, который призвал всех мужчин-артистов идти работать в другие отрасли, прав. Артист не имеет права жаловаться. Если артист не умеет зарабатывать, то он не артист. Другое дело, что провинциальным артистам, которые служат в театре, действительно надо помогать». Станислав Садальский

В то же время Садальский пожурил «главного мушкетера страны». «У Боярского сын миллиардер, которого он пристроил, поэтому ему легко рассуждать. Включил в свое время питерские связи», — заметил актер.

Ранее Михаил Боярский, сын которого работает в Госдуме, говорил, что никогда бы не взял деньги у государства в тяжелый период. Лучше бы пошел работать в такси. По его мнению, артисты-мужчины должны уметь зарабатывать не только своей непосредственной деятельностью.

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