Собчак и Виторган воссоединились, чтобы по-семейному отметить праздник

Ксения Собчак и Максим Виторган забыли про былые обиды и разногласия ради сына Платона. Мальчику исполнилось четыре года и бывшие супруги сочли нужным отметить этот праздник вместе.

Вечеринку по этому поводу организовала светская львица. Она не стала устраивать пышного празднества, а пригласила к себе домой самых близких для ребенка людей. В «кругу ее доверия» оказалась мама Людмила Нарусова, бывший муж и его взрослая дочь Полина.

Журналистка украсила дом воздушными шарами, и сама выступила в роли аниматора, нарядившись в осла из сказки «Бременские музыканты». Судя по радостному смеху ее экс-мужа, шутка понравилась даже взрослым.

Любопытно, что малыш не сразу узнал маму, но с радостью потянулся за подарком и поцеловал ее в щечку. Несмотря на высокий достаток звезды, презент оказался вполне бюджетным — Ксения порадовала ребенка укулеле. Малыш тут же принялся осваивать музыкальный инструмент.

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