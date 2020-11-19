Такой Михримах-султан не видели!: Пелин Карахан покрасила волосы в баклажановый цвет

В 2014-году неожиданная слава накрыла с головой турецкую актрису Пелин Карахан. Артистка снялась в роли Михримах-султан, покорив сердца миллионов зрителей своей игрой и искренностью.

Она не отличалась яркой внешностью своей киноматери Хюррем-султан с ее роскошными рыжими локонами, но нравилась преданностью и глубоким умом. А волосы у звезды были русыми, такими, как у миллионов людей на планете.

С тех пор прошло немало лет, и Пелин бережно хранила свой природный оттенок. Однако у каждой женщины наступает тот самый момент, когда хочется чего-то радикального и нового. И Карахан это сделала, резко изменив ее имидж. Теперь голову звезды венчают волосы смелого оттенка «баклажан»!

«Такой мы вас не видели. Очень идет!», «Оооо, какая яркая и восхитительная», «Надеюсь, это ненадолго, хотя красоту ничем не испортишь», «Стала похожа на Хюррем-султан», «Еще ярче и еще красивее стала Пелин. Наша королева!» — прокомментировали пользователи Сети новый образ актрисы.

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