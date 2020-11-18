«Боре было непросто услышать диагноз врачей»: друг Корчевникова рассказал о его болезни

О том, что у 38-летнего ведущего программы «Судьба человека» Бориса Корчевникова серьезные проблемы со здоровьем, известно уже давно. Сам молодой мужчина не любит вдаваться в детали своих диагнозов. Делая откровенные интервью со звездами экрана, Борис Корчевников от долгих разговоров о себе отказывается. Он может сказать о своем здоровье что-то вскользь, обсуждая какие-то детали со своими собеседниками. Так, недавно во время общения с Игорем Крутым, Корчевников признался, что почти не слышит. А беседуя с Андреем Соколовым, рассказал, что в детстве перенес менингит.

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Потеря слуха стала следствием опухоли мозга. Как рассказал друг Корчевникова, новообразование было обнаружено несколько лет назад. Оно оказалось доброкачественным, но тем не менее нанесло серьезный урон здоровью известного телеведущего.

«Было непросто услышать такой диагноз в самом расцвете сил, но Боря — человек сильный, никогда не сдавался. Да и медики сделали все, чтобы Боря смог вернуться к нормальной жизни», — цитирует друга Корчевникова издание «Собеседник. RU».

Молодой человек добавил, что Борис Корчевников находится под постоянным наблюдением врачей и строго соблюдает все их рекомендации.

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