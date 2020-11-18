«Действия Шнурова противоправны»: Юрий Лоза прокомментировал иск к автору оскорбительных стихов

Автор песни о маленьком плоте намерен в суде потребовать извинений от Сергея Шнурова.

Юрий Лоза, а точнее юристы музыканта сочли за оскорбление стихи Сергея Шнурова, которые он посвятил автору песни «Плот». Реакция на опубликованные в Instagram лидера группировки «Ленинград» дерзкие строчки была не то, чтобы молниеносной, но все-таки…

Юрий Лоза заявил, что лично у него нет претензий к Сергею Шнурову, а вот его адвокат разглядел в стихотворении унижающие Лозу словечки. Юрист назвал посвящение Шнурова Лозе «откровенным хамством».

«Мой адвокат объяснил, что действия Шнурова противоправны. Он провел определенную экспертизу и сказал, что нужно подавать иск», — поделился Юрий Лоза.

Кстати, адвокат Сергей Жорин ранее уже комментировал иск одного музыканта к другому, заявив, что у Лозы мало шансов получить сатисфакцию.

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Скорее всего, по версии Жорина, дело может ограничиться требованием принести извинения. Об этом же говорит и адвокат Лозы.

«Мы просим в своем исковом заявлении извинения от Сергея Шнурова за то, что он порочит честь и достоинство, а также деловую репутацию истца», — отметил Глеб Шумилов в беседе с «ФАН».

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