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«Парень помешан на работе»: Сергей Сафронов объяснил, почему его старший брат не женат

Илье Сафронову в этом году исполнилось уже 43 года, но семьи у него нет.

«Парень помешан на работе»: Сергей Сафронов объяснил, почему его старший брат не женат
Сергей Сафронов. Фото: Globallookpress.com

Иллюзионист Сергей Сафронов в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснил, почему его старший брат Илья до сих пор не женат. Ему уже 43 года, но он, как известно, не торопится создавать семью.

Братья Сафроновы
Братья Сафроновы. Фото: Globallookpress.com

«Я думаю ответ на этот вопрос достаточно простой. Парень помешан на своей работе. Он настоящий фанат своего дела. Ни одна девушка пока не готова разделить его с любимой работой. Я, кстати, боюсь подцепить эту инфекцию от него. Как к нему не приду, он все что-то рисует, чертит».

Сергей Сафронов

По словам Сергея Сафронова, надо посвятить всю жизнь, чтобы стать хорошим фокусником. «Я после первого эфира на телевидении ждал два дня звонка от Цекало, Киркорова и Пугачевой, чтобы делать с ними шоу, но никто мне почему-то не звонил. Пришлось еще два года пахать, чтобы о нас начали говорить», — заметил Сафронов.

Братья Сафроновы получили известность благодаря проекту «Битва экстрасенсов» и зрелищному иллюзионному шоу. Впервые их творчество для всей страны открыл ведущий программы «Что? Где? Когда?» Борис Крюк.

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