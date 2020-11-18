«Кинулись учить английский язык»: братья Сафроновы хотят побить рекорд Копперфильда по заработкам

Как отметил иллюзионист Сергей Сафронов, их шоу уже сейчас не уступает по качеству программам американских коллег.

Иллюзионист Сергей Сафронов в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявил, что их цель с братьями на ближайшие годы заработать больше денег на шоу, чем известный американский гипнотизер Дэвид Копперфильд.

«Он — легенда. Самый богатый иллюзионист мира. Хотя скажу честно, что суть даже не в заработанных деньгах. Он единственный иллюзионист, который дает по два шоу в день. Зрители в нашей профессии самое главное». Сергей Сафронов

Как сказал Сергей Сафронов, в конце февраля в этом году они с братьями были на его представлении в Америке. «Скажу, то шоу, которое мы делаем, уже сейчас не уступает американским коллегам. Мы сейчас кинулись учить с братьями английский язык. Будем покорять зарубежную публику, когда кончится пандемия. Хотим заработать больше, чем Копперфильд», — заметил Сафронов.

Братья Сафроновы получили известность благодаря проекту «Битва экстрасенсов» и зрелищному иллюзионному шоу. Впервые их творчество для всей страны открыл ведущий программы «Что? Где? Когда?» Борис Крюк.

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