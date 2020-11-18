«Древний секрет»: Лариса Вербицкая рассказала о своей системе питания

Телеведущая раскрыла секреты своей красоты и стройности. Что об этом думают гастроэнтерологи?

В конце ноября известной телеведущей Ларисе Вербицкой исполнится 61 год. Однако звезда вполне может дать фору молодым красоткам. Лариса Вербицкая стройна, ухожена, а ее лицо, кажется, не знает усталости и морщин.

В Instagram Лариса Викторовна призналась, что помогает ей сохранять тонкую талию особая система питания: интервальное голодание, когда пища принимается через большие промежутки времени. Свою систему питания Вербицкая назвала «древним секретом красоты и здоровья». Телеведущая рассказала о плюсах интервального голодания, сделав акцент на том, что у диеты есть противопоказания.

Между тем известный врач-диетолог, гастроэнтеролог и разработчик методики похудения Нурия Дианова выступает категорически против таких подходов к питанию.

«Интервалы между приемами пищи с точки зрения долголетия и лечебного питания должны составлять минимум три часа, — сказала Нурия Дианова в беседе с Teleprogramma.pro. — Как гастроэнтеролог, я категорически против такой диеты, которая предусматривает длительное голодание. В первую очередь происходит неадекватная работа желчи, и есть колоссальный риск камнеобразования. Эта диета неестественна. Садясь на любую диету, надо задать себе вопрос: смогу ли я так питаться всю жизнь? Если ответ — нет, эта диета нежизнеспособна. К ней прибегают на какое-то время, когда за короткий отрезок времени мы пытаемся закрыть какую-то проблему. Лучше вводить разгрузочные дни. Это комфортнее и эффективнее».

Справка Teleprogramma.pro

Нурия Дианова — врач диетолог, гастроэнтеролог, разработчик методики похудения, автор методички «Памятка для пациентов: Пришел, увидел, победил — гепатит C». В 2010 году прошла ординатуру по гастроэнтерологии на базе Московского государственного медико-стоматологического университета. В 2012 году прошла профессиональную переподготовку по диетологии на базе Российской медицинской академии постдипломного образования Росздрава. В 2013–2016 гг. прошла аспирантуру по гепатологии на базе МНКЦ.

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