«Серафиме Андреевне пять месяцев»: Dj Smash поделился фото с грудной дочерью

Dj Smash и его жена, модель Анастасии Кривошеева, сейчас погружены в самые приятные хлопоты. Несколько месяцев назад у пары родилась дочка. Для 38-летнего Андрея Ширмана позднее отцовство стало огромным счастьем. Он явно наслаждается своим новым статусом и много времени проводит с малышкой Серафимой.

Сегодня в семье праздник: очаровательной наследнице Андрей и Анастасии исполнилось пять месяцев. В честь этой прекрасной даты Dj Smash решил поделиться снимком с дочкой. На своей страничке в Instagram он разместил совершенно очаровательный кадр, запечатлевший, как молодой папочка, сидя на полу, держит на руках и кормит из бутылочки маленькую дочку.

«Серафиме Андреевне сегодня 5 месяцев», — подписал Dj Smash трогательное фото.

Поклонники музыканта немедленно признались, что снимок вызвал в них чувство умиления и растрогал до слез.

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Напомним, наследница Андрея Ширмана и его супруги Анастасии появилась на свет 18 июня. Радостную новость музыкант сообщил в своем микроблоге, давая понять, что этот день стал самым счастливым в его жизни.

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