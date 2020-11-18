«Я без ума от счастья»: Дмитрий Шепелев показал сына Жанны Фриске

В этом году сыну Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева — Платону — исполнилось семь лет. Мальчик пошел в первый класс, а также делает успехи в спорте. Об этом телеведущий рассказал подписчикам в своем Instagram. На днях Платон выиграл бронзовую медаль в соревнованиях по теннису.

«Сам — безо всяких «организовать». Он очень гордится собой. Я же просто без ума от счастья!» — написал Шепелев, сопроводив публикацию снимком Платона на скейтборде.

Напомним, что недавно Шепелев опубликовал трогательное фото со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой, которая работает архитектором. Пара встречается на протяжении четырех лет, ранее Дмитрий не выносил на публику личные отношения.

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