«Надо качать руки»: Мария Кожевникова показала необъятный букет роз, подаренный мужем

Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова 14 ноября отпраздновала день рождения. Актрисе и маме троих сыновей исполнилось 36 лет. В свой праздник блондинка получила массу поздравлений от поклонников, друзей, коллег и близких.

В Instagram Маша Кожевникова предъявила доказательства огромной любви к себе ее окружения. Артистку просто завалили цветами. Роскошными букетами в вазах заставлена вся комната, в которой Мария позировала для фото.

Разумеется, поклонников интересовало, где же среди всей этой красоты спрятался самый главный букет, подаренный мужем. Как выяснилось, в кадре его не было. Огромной охапкой красных роз Кожевникова похвасталась чуть позже.

Букет больше своей обладательницы. Мария призналась: чтобы поднять его, нужна физическая подготовка. Звезда считает, что таким образом супруг ей как бы намекает, что пора идти в спортзал.

«В общем, мне есть, куда еще расти и качать руки. Намек понят», — написала Мария Кожевникова в Instagram.

Стоит отметить, что в отличие от Марии ее супруг —человек совсем не публичный, он далек от мира шоу-бизнеса.

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Евгений Васильев никогда не дает интервью и не сопровождает супругу во время светских мероприятий.

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