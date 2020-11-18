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«Надо качать руки»: Мария Кожевникова показала необъятный букет роз, подаренный мужем

Актриса восхищена жестом любимого супруга.

«Надо качать руки»: Мария Кожевникова показала необъятный букет роз, подаренный мужем
Квартира Маши Кожевниковой утопает в цветах. Фото: instagram.com/mkozhevnikova/

Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова 14 ноября отпраздновала день рождения. Актрисе и маме троих сыновей исполнилось 36 лет. В свой праздник блондинка получила массу поздравлений от поклонников, друзей, коллег и близких.

В Instagram Маша Кожевникова предъявила доказательства огромной любви к себе ее окружения. Артистку просто завалили цветами. Роскошными букетами в вазах заставлена вся комната, в которой Мария позировала для фото.

Разумеется, поклонников интересовало, где же среди всей этой красоты спрятался самый главный букет, подаренный мужем. Как выяснилось, в кадре его не было. Огромной охапкой красных роз Кожевникова похвасталась чуть позже.

Самый большой букет Маша Кожевникова получила от мужа Евгения
Самый большой букет Маша Кожевникова получила от мужа Евгения. Фото: instagram.com/mkozhevnikova/

Букет больше своей обладательницы. Мария призналась: чтобы поднять его, нужна физическая подготовка. Звезда считает, что таким образом супруг ей как бы намекает, что пора идти в спортзал.

«В общем, мне есть, куда еще расти и качать руки. Намек понят», — написала Мария Кожевникова в Instagram.

Стоит отметить, что в отличие от Марии ее супруг —человек совсем не публичный, он далек от мира шоу-бизнеса.

Евгений Васильев никогда не дает интервью и не сопровождает супругу во время светских мероприятий.

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