«Вы даже у меня не спрашивайте»: Ольга Бузова привела на «Дом-2» охранников Тимати

Большинство участников «Дома-2» — люди очень эмоциональные, за словом в карман не лезут. Многие обожают отстаивать свою правоту. Выяснение отношений на проекте — дело не редкое. Причем подобным всплескам подвержены не только парни, но и представительницы прекрасного пола.

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова решила вопрос с драками кардинально. Она привела на проект охранников рэпера Тимати. Им, к слову, звезда дала полный картбланш, заявив, что они могут пресекать любые поведенческие моменты участников, если сочтут, что те переходят границы дозволенного.

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«Если на Лобном будет происходить что-то, что не должно происходить в приличном обществе, вы даже у меня не спрашивайте…» — обратилась к охранникам певица.

Так что теперь порядка на телестройке явно станет больше. Впрочем, не исключено, что и любви тоже. Разумеется, у охранников Тимати на «Доме-2» совершенно иные цели. Но как знать. Романы между сотрудниками проекта и прекрасными участницами реалити-шоу случались довольно часто.

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