«Ущемленное достоинство»: Сергей Шнуров отреагировал на предстоящий суд с Юрием Лозой

Автор «Плота» подал иск против лидера группировки «Ленинград» за то, что тот обозвал его в стихах «говнометом».

Стало известно, что Юрий Лоза не намерен спускать с рук Сергею Шнурову публичные оскорбления в свой адрес. Именно так музыкант расценивает появившиеся в Instagram Шнура строки, посвященные его творчеству.

«Он эксперт по любому вопросу,

Самый главный в стране говномет.

По довольно лоснящейся морде,

Перспективы уносятся вдаль.

Скоро выдадут Юрию орден,

Перед этим, конечно, медаль», — написал Шнур.

Разумеется, автору незабвенного хита про «Плот» этот опус не понравился, и он подал иск в суд.

Сергея Шнурова, похоже, демарш Лозы только позабавил. На него он отозвался новым четверостишьем, правда, уже более сдержанным, чем предыдущее посвящение.

«Дни последние вечность несут!

Собирается мертвое воинство!

Хочет как-то поднять через суд,

Ущемленное мини-достоинство», — такие строки некоторое время назад появились в Instagram Шнурова.

Судя по всему, Сергей Шнуров скептически относится к шансам Юрия Лозы выиграть суд. Адвокат Сергей Жорин считает, что справиться с этим будет нелегко. Обеим сторонам придется заручиться поддержкой опытных юристов.

«Если оценивать шансы, то, наверное, больше шансов у Шнурова все-таки. Но наряду с этим нельзя говорить о том, что в данном иске нет позиции у Лозы. Очень многое зависит от того, как сформулирует свои исковые требования Лоза», — отметил Сергей Жорин в беседе 5-tv.ru.

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