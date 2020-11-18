«Ущемленное достоинство»: Сергей Шнуров отреагировал на предстоящий суд с Юрием Лозой

Стало известно, что Юрий Лоза не намерен спускать с рук Сергею Шнурову публичные оскорбления в свой адрес. Именно так музыкант расценивает появившиеся в Instagram Шнура строки, посвященные его творчеству.
«Он эксперт по любому вопросу,
Самый главный в стране говномет.
По довольно лоснящейся морде,
Перспективы уносятся вдаль.
Скоро выдадут Юрию орден,
Перед этим, конечно, медаль», — написал Шнур.
Разумеется, автору незабвенного хита про «Плот» этот опус не понравился, и он подал иск в суд.
Сергея Шнурова, похоже, демарш Лозы только позабавил. На него он отозвался новым четверостишьем, правда, уже более сдержанным, чем предыдущее посвящение.
«Дни последние вечность несут!
Собирается мертвое воинство!
Хочет как-то поднять через суд,
Ущемленное мини-достоинство», — такие строки некоторое время назад появились в Instagram Шнурова.
Судя по всему, Сергей Шнуров скептически относится к шансам Юрия Лозы выиграть суд. Адвокат Сергей Жорин считает, что справиться с этим будет нелегко. Обеим сторонам придется заручиться поддержкой опытных юристов.
«Если оценивать шансы, то, наверное, больше шансов у Шнурова все-таки. Но наряду с этим нельзя говорить о том, что в данном иске нет позиции у Лозы. Очень многое зависит от того, как сформулирует свои исковые требования Лоза», — отметил Сергей Жорин в беседе 5-tv.ru.