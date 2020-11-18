«Дефицит человека»: похудевший Максим Фадеев не может найти единомышленников

Этим летом Максим Фадеев удивил своих фанатов экстремальным похудением. Тогда продюсер сбросил не одни десяток килограммов и смог влезть в одну штанину своих брюк. На этом он решил не останавливаться. В своем Instagram бывший наставник Наргиз Закировой опубликовал свежее фото, на котором выглядит еще худее. При этом он порассуждал о том, что не может найти сотрудников-единомышленников, которые хотят работать.

«Я делал неоднократные попытки найти единомышленников и романтиков но… не мечтаю уже о тех, кто будет просто честен! Дефицит человеческого, дефицит человека!» — написал Фадеев.

Подписчики отреагировали на публикацию и буквально засыпали продюсера своими предложениями.

Напомним, что недавно всплыл конфликт, который несколько лет назад разгорелся между Фадеевым, Игорем Крутым и Эмином Агаларовым. Тогда музыканты планировали организовать музыкальную премию, но у них произошел разлад.

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