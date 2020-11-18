«Я сказала то, что неприемлемо»: Казанова объяснила, почему четыре года не общается с Биланом

По словам певицы, всему виной стали ее слова о «кривых и косых» детях.

Певица Сати Казанова в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» призналась, что уже четыре года не общается с музыкантом Димой Биланом. Причиной стали громкая история, случившаяся в 2016 году. Тогда певица заявила во время пресс-конференции в Нальчике, что ее фонд «Культура и жизнь» занимается творчеством, а не помощью «кривым и косым» детям. Слова вызвали широкий общественный резонанс.

По словам Казановой, после тех слов она хотела исправить положение. Звезда связалась со своим на тот момент другом Димой Биланом и попросила, чтобы он свел ее с моделью Натальей Водяновой, которая является авторитетным лицом в мире благотворительности. Модель со своей стороны посоветовала Казановой прикинуться дурочкой. Сказать, что якобы она плохо знает русский язык и просто неудачно выразилась. Певица отказалась идти по такому пути. Билан в итоге не стал с ней больше общаться.

«Я сказала то, что неприемлемо. Но это разве повод, чтобы меня вот так уничтожать? Причем это делали в основном кавказские люди, кавказские мужчины. Мне такие сыпались угрозы, проклятья». Сати Казанова

Напомним, что Сати Казанова замужем за итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Детей в этом браке пока нет.

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