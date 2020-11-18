Скрытная жизнь режиссера: у умершего Романа Виктюка есть дочь и внуки

Роман Виктюк умер 17 ноября. Почти месяц режиссера лечили от коронавируса, но спасти его врачам не удалось. В официальной биографии Виктюка не значатся ни семья, ни дети. Хотя по самом деле у него — дочь и внуки. Об этом пишет «Комсомольская правда». В одном из интервью Виктюк признавался, что у него есть наследница и внуки, которые живут во Львове и даже приезжали к режиссеру на юбилей.

«Все чудно, все хорошо… Почему их всех надо держать на расстоянии? Идет энергия отрицательная. И если в тебя она попадает, то бьет по близким – по тем, кто рядом. Это самое страшное, а многие не понимают», — цитирует издание давнее интервью Виктюка.

больше по теме Умер народный артист России режиссер Роман Виктюк На счету артиста около сотни поставленных спектаклей.

В театре Романа Виктюка не стали отменять спектакль в связи с его кончиной. Актеры сыграли «Спектакль «Танго» в его честь и память.

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