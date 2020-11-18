Минус миллион рублей: Бузова уменьшила гонорар за 45-минутное выступление на корпоративе

Певица понимает, что из-за пандемии не будет пользоваться такой же популярностью, как и раньше.

Певица Ольга Бузова в этом году готова выступать на новогодних корпоративах за сумму намного меньшую, чем год назад. Если в конце 2019 года она запрашивала 3,5 миллиона рублей за 45 минут на сцене, то в этом году готова выступить за 2,5 миллиона целковых.

Интересно, что Ольга Бузова готова выступать на корпоративе даже тамадой. За четыре часа заказчику придется выплатить три миллиона рублей. Любопытно, что звезда наотрез отказалась вести праздник в медицинской маске.

Добавим, что информацию о гонорарах Бузовой и других звезд эстрады узнали журналисты путем прозвона концертных директоров исполнителей. При этом они представлялись директорами крупных компаний, сообщает портал ridus.ru.

Ранее стало известно, что одним из самых дорогих гостей на корпоративе в эти новогодние праздники станет лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Меньше чем за 150 тысяч долларов на корпоративе он выступать не готов.

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