«Я бы не смог принять помощь»: Михаил Боярский осудил артистов, жалующихся на безденежье

Как отметил актер, просить денег у государства для мужчины — это просто стыдно.

Актер Михаил Боярский заявил в Instagram, что артисты, которые в это непростое время, связанное с пандемией, просят денег у государства поступают неправильно. Они, по его мнению, должны найти дополнительный источник заработка, а не ждать чьей-то помощи.

Как отметил Боярский, для мужчины стыдно вспоминать о каких-то льготах от государства. Мужчина, как он считает, должен уметь доставать деньги любым законным способом. Сам бы он от государственной поддержки отказался, «потому что не может позволить себе такой роскоши».

«Если говорить о тех артистах, которые потеряли работу, то, наверное, им нужно как-то помочь. Но я бы не смог принять помощь, нашел бы себе другую работу. Первое, что в голову приходит – пошел бы водить машину». Михаил Боярский

Ранее сразу несколько известных артистов, в том числе продюсер Иосиф Пригожин, жаловались на безденежье. Особенно они переживали за тех артистов, кто работает в небольших театрах и сейчас вообще лишился заработка.

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